Perspectiva salarial otimista e iene fraco alertam BC do Japão para riscos de inflação

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - As perspectivas de ganhos salariais sustentados no Japão e o aumento dos custos de importação devido ao enfraquecimento do iene têm alertado o banco central japonês para crescentes pressões inflacionárias que podem levar a um aumento em sua previsão de inflação neste mês, disseram fontes.

Mesmo que o Banco do Japão eleve sua previsão, o aumento, por si só, não levará a uma alta da taxa de juros se for impulsionado por fatores temporários, como o preço do arroz e os custos de importação mais altos, disseram três fontes familiarizadas com o pensamento do banco.