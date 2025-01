Superávit comercial da Alemanha com os EUA atinge máxima recorde com iminência de tarifas de Trump

Por Rene Wagner

BERLIM (Reuters) - O superávit comercial da Alemanha com os Estados Unidos avança para um nível recorde pouco antes da chegada do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca, segundo uma análise dos dados do departamento de estatísticas.

Embora o escritório de estatísticas alemão tenha publicado dados comerciais para novembro na quinta-feira, cálculos da Reuters de números de 11 meses mostraram que entre janeiro e novembro o superávit comercial alemão com os EUA ultrapassou 65 bilhões de euros, bem acima do recorde anterior de 63,3 bilhões de euros relatado para o ano inteiro de 2023.