Ibovespa tem avanço modesto com apoio de Petrobras e bancos

"O mercado fechou a semana pressionado na região de suporte em 118.600 pontos que não pode ser perdido", destacou análise técnica do Itaú BBA, ressaltando que se a região de suporte for perdida, abrirá mais uma janela de baixa.

A equipe de equity research do banco acrescentou que alguns índices como o de consumo e o imobiliário já renovaram mínima e operam ao menor nível dos últimos quatro anos, em mais um sinal de fragilidade no mercado.

"Mas calma, não vamos sofrer por antecipação! O Ibovespa e o índice Small caps ainda não renovaram mínima e seguem respeitando suportes. Mas a cada dia que passa, aumentam as ações que marcam mínimas elevando ainda mais o risco de mais quedas a frente" afirmaram analistas no Diário do Grafista.

Nesta segunda, a atenção recai sobre as projeções ligeiramente mais altas para a inflação neste ano e no próximo, em meio a expectativa também mais alta para o nível da cotação do dólar em 2026, de acordo com pesquisa Focus.

As mudanças seguem a divulgação do IPCA de dezembro na semana passada, que registrou alta mensal e encerrou o ano de 2024 com inflação acima do teto da meta do Banco Central.

Os agentes do mercado financeiro também acompanharam comentários do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, em evento do Bradesco Asset.