MRV&Co soma R$2,6 bi em vendas na incorporação no 4º tri

A geração de caixa no período consolidou um fluxo positivo de 422,6 milhões de reais para o segmento no acumulado de 2024, superior à previsão da empresa, de 300 milhões a 400 milhões de reais.

Os números financeiros serão anunciados pela companhia 25 de fevereiro, mas a previsão da MRV&Co é de um lucro líquido entre 250 milhões e 290 milhões de reais em 2024 para a divisão de incorporação, com uma margem bruta entre 26% e 27% e receita operacional líquida (ROL) de 8 bilhões a 8,5 bilhões de reais.

"A geração de caixa era a métrica mais desafiadora para o alcance no ano", afirmou o diretor financeiro da companhia, Ricardo Paixão, à Reuters.

"Então as outras métricas estavam ainda mais 'na mão' do que a geração de caixa, tanto ROL, quanto margem bruta, quanto a questão do lucro líquido", afirmou, reforçando confiança sobre o atingimento dos demais indicadores previstos.

O valor de lançamentos de empreendimentos habitacionais no quarto trimestre totalizou 2,94 bilhões de reais, avanço de 50,8% no comparativo anual, enquanto a velocidade de vendas líquida (VSO) encerrou dezembro em 31,9%, 0,8 ponto percentual acima de um ano antes.

Sobre as perspectivas para 2025, o executivo disse que espera uma correção pela inflação das faixas de renda elegíveis para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida e ressaltou os novos critérios para aquisição de imóveis usados dentro do programa, que devem consumir menos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).