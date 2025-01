Primeiro-ministro Starmer planeja tornar Reino Unido "superpotência" da IA

"Testaremos e entenderemos a IA antes de regulá-la para garantir que, quando fizermos isso, seja proporcional e fundamentado."

O Reino Unido colocará dados públicos, como informações de seu serviço estadual de saúde, em uma "Biblioteca Nacional de Dados", onde seriam acessíveis a pesquisadores sujeitos a regras confiáveis de direitos autorais, disse ele.

O governo também adotará todas as 50 recomendações estabelecidas no relatório "Plano de Ação de Oportunidades de IA" do capitalista de risco Matt Clifford, disse Starmer.

Isso inclui facilitar a construção de data centers, acelerando a permissão de planejamento e dando a eles conexões de energia. O primeiro centro desse tipo será construído em Culham, Oxfordshire, lar da Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido.

A economia do Reino Unido precisa urgentemente de um novo impulso depois que o maior orçamento de arrecadação de impostos do governo trabalhista desde 1993 abalou a confiança empresarial. O Banco da Inglaterra estimou no mês passado que a economia não cresceu no último trimestre.

Starmer disse ainda que a IA tem o poder de transformar a vida das pessoas, inclusive acelerando consultas de planejamento, ajudando pequenas empresas e reduzindo encargos burocráticos para médicos e professores.