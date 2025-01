Ações da China têm, maior salto em mais de dois meses após Pequim intensificar apoio

HONG KONG (Reuters) - As ações da China tiveram o maior salto em mais de dois meses nesta terça-feira, com os reguladores prometendo mais apoio para deter a queda do mercado, enquanto as empresas de chips locais se recuperaram depois que os Estados Unidos intensificaram suas restrições à tecnologia.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 2,54%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,63%, ambos registrando seus melhores ganhos em um único dia desde 7 de novembro.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,83%, recuperando-se de uma mínima de quatro meses, e o índice de tecnologia saltou mais de 3%.