BCE deve acabar com restrição da política monetária até meados do verão europeu, diz Rehn

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu continuará reduzindo a taxa de juros e deve abandonar a restrição da política monetária nos próximos meses, mas a iminência de tarifas comerciais, que podem nem mesmo ser efetivas, obscurece as perspectivas, disse a autoridade do banco Olli Rehn nesta terça-feira.

O BCE reduziu a taxa de juros quatro vezes no ano passado, para 3%, e os mercados esperam outros quatro cortes em 2025, uma vez que a inflação já foi amplamente derrotada e o crescimento econômico se tornou o maior problema do bloco monetário.

"À luz das atuais perspectivas econômicas e de nossas funções de reação, eu diria que nossa política monetária deixará o território restritivo nos próximos meses, no máximo até meados do verão (do Hemisfério Norte)", disse Rehn, que é presidente do banco central da Finlândia, em uma conferência em Hong Kong.