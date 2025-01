Dólar tem leve baixa com inflação dos EUA e posse de Trump em foco

Entre emergentes, o dólar recuava ante o rand sul-africano e rondava a estabilidade contra o peso mexicano.

Na cena doméstica, o início do ano tem fornecido poucos impulsos para as negociações, diante da relativa escassez de novos dados econômicos e com a agenda política em Brasília ainda fraca em meio ao recesso do Congresso.

O principal receio do mercado segue sendo o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas, com entrevistas recentes de membros do governo fornecendo algum alívio com a promessa de mais medidas fiscais para este ano.

Na semana passada o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia dito que o governo seguia estudando novas medidas para sanear as contas públicas.

Já o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, sinalizou em entrevista publicada na segunda-feira pelo jornal O Globo que o governo deve adotar novas medidas fiscais neste ano.

"O governo continua tentando acalmar o mercado com mais promessas de responsabilidade fiscal... Declarações de autoridades brasileiras reforçaram essa posição e isso ajuda a aliviar um pouco as preocupações fiscais", disse Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos.