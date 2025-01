Minério de ferro amplia ganhos com embarques reduzidos e exportações robustas de aço da China

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta terça-feira pela quarta sessão consecutiva, chegando perto dos níveis mais altos em mais de uma semana, ajudados pela redução dos embarques dos principais produtores e por exportações robustas de aço da China, o maior mercado consumidor de minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,22%, a 783 iuanes (106,81 dólares) a tonelada, atingindo o patamar mais alto desde 3 de janeiro.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura subiu 1,68%, para 100,4 dólares a tonelada. No início do dia, o contrato alcançou o nível mais alto desde 3 de janeiro, em 100,8 dólares.