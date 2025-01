Preços do petróleo devem sofrer com excesso de oferta em 2025 e 2026, diz AIE

A AIE afirmou em seu relatório Perspectivas Energéticas de Curto Prazo que espera que os preços do petróleo Brent caiam 8%, chegando a uma média de 74 dólares por barril em 2025, e depois caiam ainda mais, chegando a 66 dólares por barril em 2026.

O órgão do governo dos EUA elevou ligeiramente sua estimativa de produção recorde de petróleo no país este ano, para 13,55 milhões de barris por dia, em comparação com sua estimativa anterior de 13,52 milhões de bpd.

A produção global de petróleo e combustíveis líquidos deve agora atingir uma média de 104,4 milhões de bpd em 2025, acima da previsão anterior de 104,2 milhões de bpd, informou a agência.

A demanda global, por sua vez, deverá ter uma média de 104,1 milhões de bpd, abaixo da estimativa anterior de 104,3 milhões de bpd, informou a AIE.

(Reportagem de Shariq Khan e Scott DiSavino em Nova York)