Ações têm melhor dia em quatro meses após dados dos EUA

O setor imobiliário, mais sensível aos juros, foi o que mais impulsionou o índice de referência, com alta de 3,3%. Um ganho de 2% nas ações financeiras também forneceu suporte.

O índice de preços ao consumidor dos EUA subiu a uma taxa anual de 2,9% em dezembro, em linha com expectativas. Os mercados se animaram com o número do núcleo da inflação, que subiu 3,2%, mas ficou abaixo das previsões.

Operadores agora esperam que o Fed corte os juros em cerca de 40 pontos-base este ano, em comparação com cerca de 30 pontos-base antes dos dados de inflação. [MKTS/GLOB]

"A evolução positiva da inflação dos EUA, que permanece sob controle, pode ser vista hoje nos mercados europeus", disse Lilian Chovin, chefe de alocação de ativos do banco privado britânico Coutts.

Entretanto, "não acreditamos que o Fed precise cortar os juros mais de uma vez e os mercados acionários podem digerir isso, desde que os lucros continuem a apresentar tendência de alta e o crescimento continue bem sustentado".

Os títulos do governo europeu deram impulso às ações. O rendimento do título de referência de dez anos da região caiu para 2,53%, interrompendo uma sequência de dez dias de alta. [GVD/EUR]