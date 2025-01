Cedae vai definir consultoria para parceria com setor privado em março, diz presidente

Em 2021, a Cedae realizou a concessão de áreas de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto a grupos privados, por meio de leilões que renderam mais de 22 bilhões de reais. Os serviços de captação e tratamento da água foram mantidos pela estatal e serão alvo dos estudos da consultoria.

A vencedora do certame terá até 12 meses para definir o melhor modelo de parceria. As possibilidades incluem emissão de debêntures da Cedae, abertura de capital da estatal, busca por um sócio estratégico, entre outras alternativas.

"Qualquer conversa ou manifestação de interesse virá após o desenho do modelo; agora estamos na fase de diagnóstico. A melhora na gestão melhora o resultado e dá segurança ao investidor privado", afirmou Ballon.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse recentemente que a Cedae fechou 2024 com um resultado positivo de aproximadamente 1 bilhão de reais e que a ideia de parceria com a iniciativa privada segue "vivíssima", com o objetivo de ser viabilizada até o final de seu mandato, em 2026.