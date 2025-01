Governo fechou 2024 próximo ao centro da meta fiscal, diz Ceron

BRASÍLIA (Reuters) - As contas do governo central em 2024 ficaram dentro da banda de tolerância da meta fiscal, próximas do centro do alvo, disse nesta quarta-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

A meta de resultado primário para 2024 é de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB), o que corresponde a cerca de 29 bilhões de reais.

Os dados fiscais do acumulado do ano de 2024 serão apresentados oficialmente pelo Tesouro apenas no final deste mês.