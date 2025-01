Ibovespa fecha em alta de quase 3% com impulso externo

O cenário externo ainda contou com o anúncio de um acordo para acabar com a guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, após 15 meses de derramamento de sangue que matou dezenas de milhares de palestinos e inflamou o Oriente Médio.

DESTAQUES

- HAPVIDA ON disparou 10,45%, com ações de empresas sensíveis à economia doméstica favorecidos pelo alívio nas taxas dos DIs na esteira do movimento dos Treasuries. O índice do setor de consumo subiu 3,29% e o índice do imobiliário avançou 4,22%. No caso da Hapvida, também está no radar a audiência pública da ANS prevista para os dias 28 e 29 de janeiro para debater o projeto de reformulação da política de preços e reajustes dos planos de saúde.

- MARCOPOLO PN fechou em alta de 7,64%, no segundo pregão seguido no azul, em meio a relatórios otimistas sobre a ação. O BTG Pactual disse que a ação está "inegavelmente barata", citando a disciplina de capital e a capacidade aprimorada da nova gestão, bem como exposição cambial favorável e um balanço patrimonial quase "líquido de caixa". O Itaú BBA citou que os papéis estão com preços atrativos e que se trata da sua ação preferida no setor.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizou-se 4,34%, com bancos também beneficiados pelo viés comprador, tendo ainda no radar números de seus pares norte-americanos do quarto trimestre, entre eles JPMorgan, Citi e Goldman Sachs. BRADESCO PN subiu 3,5%, BANCO DO BRASIL ON ganhou 2,52% e SANTANDER BRASIL UNIT avançou 3,53%. Ainda, BTG PACTUAL UNIT saltou 5,75%.

- PETROBRAS PN avançou 1,28%, apoiada pelo aumento dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou o pregão transacionado a 82,03 dólares, em alta de 2,64%. PETROBRAS ON subiu 1,31%.