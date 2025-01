Lucro do Goldman Sachs dispara com ajuda de banco de investimento e trading

As comissões do segmento de banco de investimento do Goldman aumentaram 24%, para 2,05 bilhões de dólares no quarto trimestre, impulsionadas pela subscrição de dívida que se beneficiou de forte financiamento alavancado e venda de títulos corporativos.

Uma recuperação em fusões e aquisições e a atividade revigorada nos mercados de ações e dívida fortaleceram os resultados no segundo semestre de 2024 para os principais bancos de Wall Street.

De acordo com dados da Dealogic, a receita total de banco de investimento global aumentou 26%, para 86,8 bilhões de dólares em 2024, com a América do Norte aumentando 33% em relação ao ano passado.

No mês passado, Solomon disse em uma conferência da Reuters que os negócios em ações e as fusões e aquisições podem exceder as médias de 10 anos em 2025.

A receita da divisão global de banking e mercados do Goldman aumentou 33%, para 8,48 bilhões de dólares no quarto trimestre.

Os traders de ações do banco continuaram a aproveitar a recuperação mais ampla do mercado de ações nos últimos três meses de 2024, com a receita aumentando 32%, para 3,45 bilhões de dólares.