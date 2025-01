BC do Japão deve elevar juros até março; maioria dos analistas prevê alta em janeiro

Em uma pesquisa de 8 a 15 de janeiro divulgada nesta quinta-feira, quase todos os economistas pesquisados, 59 de 61, disseram que o banco central japonês elevará os custos dos empréstimos para 0,50% até o final de março.

Entre os 32 que esperam um aumento neste trimestre e especificaram o mês, pouco menos de dois terços, 20, disseram que será na reunião de 23 e 24 de janeiro, enquanto o restante disse que será em março.

Desde que as autoridades mantiveram os juros inalterados em dezembro, analistas vêm especulando sobre quando o Banco do Japão elevará os juros novamente, dada a incerteza sobre os salários domésticos e os planos econômicos do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente do banco central japonês, Kazuo Ueda, e o vice Ryozo Himino disseram nesta semana que a instituição debaterá a possibilidade de aumentar os juros em sua próxima reunião.

O forte impulso dos salários domésticos e as novas pressões de preços sustentam a hipótese de um aumento em janeiro, disse Ayako Fujita, economista-chefe para o Japão da JPMorgan Securities.

"Se a posse do novo presidente dos EUA não causar uma grande turbulência no mercado, adiar o aumento da taxa de juros até março é visto como um aumento excessivo do risco de volatilidade do mercado", disse Fujita.