Minério de ferro avança com embarques menores e dólar mais fraco

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro atingiram nesta quinta-feira a maior alta em quatro semanas, apoiados pela redução dos embarques de uma grande mineradora e pelas crescentes expectativas de novos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, após dados de inflação dos EUA aquém do esperado.

O contrato de maio de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,92%, a 797 iuanes (108,71 dólares) a tonelada, maior valor desde 18 de dezembro de 2024.