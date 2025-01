Reunião do BCE indicou apoio a novos cortes de juros, mostra ata

Com a economia quase não crescendo agora, o foco do BCE mudou do aumento excessivo dos preços para a atividade anêmica, e um número crescente de autoridades do banco central agora defende que os juros caiam pelo menos até um nível que pare de impedir o crescimento econômico.

A próxima reunião do BCE será em 30 de janeiro e os investidores já precificaram outro corte de 25 pontos-base em sua taxa de depósito, atualmente em 3,00%.

A taxa de referência deve cair ainda mais ao longo do ano para terminar 2025 em 2%, em torno do limite inferior do intervalo estimado para a taxa neutra, que não desacelera nem estimula o crescimento.

(Reportagem de Balazs Koranyi)