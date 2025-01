Economia da China cresce 5% em 2024, mas população sente desaceleração

O crescimento liderado pelas exportações é parcialmente sustentado pela deflação dos preços ao produtor, o que torna os produtos chineses competitivos nos mercados globais, mas também expõe Pequim a maiores conflitos à medida que as lacunas comerciais com países rivais aumentam. Dentro das fronteiras, a queda dos preços afetou os lucros das empresas e a renda dos trabalhadores.

Andrew Wang, executivo de uma empresa que fornece serviços de automação industrial para o setor de veículos elétricos em expansão, disse que suas receitas caíram 16% no ano passado, o que o levou a cortar empregos, o que ele deve fazer novamente em breve.

"Os dados divulgados pela China foram diferentes do que a maioria das pessoas pensava", disse Wang, comparando as perspectivas para este ano com o aumento do nível de dificuldade em uma esteira. "Precisamos correr mais rápido apenas para permanecermos onde estamos."

O Escritório Nacional de Estatísticas da China e o Escritório de Informações do Conselho de Estado, que lida com as consultas da mídia para o governo, não responderam imediatamente às perguntas sobre as dúvidas em relação aos dados oficiais.

Se a maior parte do estímulo extra que Pequim programou para este ano continuar a fluir para melhorias industriais e de infraestrutura, em vez de para as famílias, isso poderá exacerbar o excesso de capacidade das fábricas, enfraquecer o consumo e aumentar as pressões deflacionárias, dizem analistas.

"Parece duvidoso que a China tenha atingido com precisão sua meta de crescimento para 2024 em um momento em que a economia continua a enfrentar uma demanda doméstica morna, pressões deflacionárias persistentes e mercados imobiliários e acionários em frangalhos", disse Eswar Prasad, professor de política comercial da Universidade de Cornell e ex-diretor da China no Fundo Monetário Internacional.