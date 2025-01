Executivos mostram otimismo sobre crescimento global, mas riscos permanecem, diz pesquisa

(Reuters) - As empresas de todo o mundo estão cada vez mais otimistas em relação ao crescimento global no próximo ano, mas as preocupações com a volatilidade econômica e a inflação permanecem, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Quase 60% dos presidentes de empresas ouvidos em uma pesquisa da PwC se sentiram otimistas em relação ao crescimento global nos próximos 12 meses, em comparação com 38% um ano antes. A pesquisa foi realizada principalmente antes das eleições nos EUA.

Mas 29% dos presidentes-executivos disseram que a volatilidade macroeconômica pode levar a uma perda financeira substancial no próximo ano, e quase a mesma quantidade citou a inflação como uma das principais preocupações.