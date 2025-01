Ibovespa ensaia melhora e flerta com 123 mil pontos

- BRASKEM PNA avançava 6,31%, ampliando a alta da última sexta-feira, quando anunciou antes da abertura do mercado que investirá 614 milhões de reais em projetos de ampliação de capacidade em instalações na Bahia, Rio Grande do Sul e Alagoas. Para analistas do Citi, apesar do montante relevante de investimentos a serem executados, o anúncio é neutro em termos de desembolso de caixa, uma vez que o investimento será compensado pelos créditos ligados o Regime Especial da Indústria Química (REIQ), que oferece incentivos fiscais.

- RAÍZEN ON recuava 5,39%, após a companhia divulgar prévia operacional do terceiro trimestre do ano safra 2024/2025, com a moagem de cana somando 13,8 milhões de toneladas, bem abaixo dos 32,9 milhões do trimestre anterior e dos 18,8 milhões de um ano antes. A Raízen decidiu descontinuar a divulgação das projeções financeiras referentes ao ano-safra 2024/2025 "em razão da performance observada até o momento e das mudanças em curso na companhia". COSAN ON, que compartilha o controle da Raízen com a Shell, caía 3,78%.

- CSN ON perdia 1,85%, em sessão negativa também para outros papéis do setor de mineração e siderurgia, com VALE ON também em baixa de 0,94%, enquanto investidores aguardam a posse de Trump e clareza sobre a direção das políticas do novo governo. A CSN também anunciou nesta segunda-feira que interrompeu a produção do alto-forno 2 da usina de Volta Redonda (RJ) para manutenção programada.

- YDUQS ON subia 2,91%, em sessão de ajustes após forte recuo no último pregão (-5,7%) na esteira de relatório do JPMorgan cortando a recomendação das ações do grupo de educação para "neutra" e reduzindo o preço-alvo de 18 para 10,50 reais. No setor, COGNA ON subia 2,4%.

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava acréscimo, em dia misto os bancos do Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON em alta, mas BRADESCO PN recuando e SANTANDER BRASIL UNIT estável.

- PETROBRAS PN registrava elevação de 0,51%, apesar da queda dos preços do petróleo no exterior.