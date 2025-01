Nubank estuda transferir domicílio para Reino Unido e expandir para os EUA

Perguntado sobre expansão internacional, Vélez mencionou o investimento do Nubank de 150 milhões de dólares no mês passado no banco digital Tyme Group, sediado em Cingapura, que possui 15 milhões de clientes na África do Sul e nas Filipinas, oferecendo uma janela para novos mercados emergentes.

"Quando olhamos para muitos mercados emergentes, há muitas semelhanças com o que temos visto no Brasil e no México", disse ele, acrescentando que não há planos imediatos de entrar em um novo mercado, mas que espera realizar um movimento nos próximos 18 a 24 meses.