Ibovespa avança com apoio de NY e fecha acima dos 123 mil pontos

- BRAVA ENERGIA ON ganhou 4,26%, tendo no radar notícia, segundo fontes, de que a empresa brasileira de petróleo e gás Fluxus, do grupo J&F, holding da família Batista, fez uma oferta não vinculante pelos ativos onshore da companhia.

- BRF ON recuou 6,61% acompanhada de perto pela controlada MARFRIG ON, em queda de 4,04%, em sessão negativa para ações de empresas de proteínas, em dia de alta nos preços de grãos como milho em Chicago. JBS ON encerrou negociada em baixa de 1,84% e MINERVA ON caiu 0,2%. Investidores também têm monitorado notícias envolvendo a confirmação de um caso de gripe aviária (HPAI) no Estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

- RAÍZEN PN cedeu 3,11%, novamente entre os destaques de baixa e renovando mínimas históricas, com agentes ainda analisando prévia operacional do terceiro trimestre do ano safra 2024/2025 e decisão do grupo de descontinuar a divulgação das projeções financeiras referentes ao ano-safra 2024/2025. Ainda como pano de fundo das negociações, os futuros do açúcar bruto caíram para uma mínima de cinco meses na ICE nesta terça-feira, com as notícias sobre o retorno da Índia ao comércio de exportação pairando sobre o mercado.

- PETROBRAS PN reagiu durante a sessão e terminou com variação positiva de 0,03%, após cair 1,5% no pior momento, afetada pela queda dos preços do petróleo no exterior. Na véspera, Trump disse que vai declarar emergência energética nacional, com o objetivo de aumentar a produção de petróleo e gás dos EUA e reduzir os custos aos consumidores. PETROBRAS ON ainda fechou em queda de 0,84%.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou em alta de 0,21%, em dia de variações positivas de bancos do Ibovespa. BANCO DO BRASIL ON subiu 0,9%, SANTANDER BRASIL UNIT avançou 0,28% e BRADESCO PN subiu 0,09. Analistas aguardam números de modo geral ainda positivos sobre o quarto trimestre no setor, mas um cenário mais difícil em 2025.

- XP INC, que é negociada em Nova York, caiu 4,84% em meio a ruídos envolvendo um suposto relatório desfavorável para o grupo financeiro. No pior momento, a ação chegou a cair 9%.