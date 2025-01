Índice STOXX 600 fecha em pico de quase quatro meses com mercados deixando de lado temores com tarifas

As ações de tecnologia lideraram a alta, subindo 1,3%, com os papéis de tecnologia em Wall Street em alta após balanços positivos.

As ações da Adidas saltaram 6% depois que a marca alemã de roupas esportivas divulgou o que disse serem resultados preliminares do quarto trimestre melhores do que o esperado, com fortes vendas e lucratividade para o importante período de compras de fim de ano.

O índice de referência da Alemanha teve desempenho superior ao de seus pares regionais e fechou em recorde.

As ações globais receberam um impulso com balanços corporativos no centro das atenções. A Netflix deslumbrou investidores ao atingir um recorde histórico após seu balanço, o que melhorou o humor do mercado.

Apesar das promessas de Trump de cobrar novas tarifas sobre a União Europeia e de suas ameaças de impor uma tarifa de 10% sobre produtos chineses até 1º de fevereiro, os mercados permaneceram resilientes.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação negativa de 0,04%, a 8.545,13 pontos.