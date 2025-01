Leilão de baterias do Brasil pode movimentar US$450 mi em investimentos, estima Oliver Wyman

O Ministério de Minas e Energia divulgou no ano passado uma proposta de leilão exclusivo para baterias, depois de desistir de incluir a tecnologia no certame de reserva de capacidade, que acabou reservado para usinas termelétricas e hidrelétricas.

As baterias, que poderiam armazenar energia de fontes intermitentes como a eólica e solar, deverão entrar no sistema brasileiro em momento em que a operação da rede elétrica no país se torna mais complexa e passa a exigir mais flexibilidade.

Esses sistemas deverão ser utilizados principalmente para o chamado "atendimento de ponta" pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), isto é, nos horários mais críticos da operação em que há picos de carga e uma baixa de geração.

Pela proposta do governo, a licitação ocorrerá em junho e oferecerá contratos com prazo de 10 anos, com início de suprimento em julho de 2029. Os sistemas deverão entregar disponibilidade de potência máxima igual a 4 horas diárias, recebendo uma receita fixa por isso.

Várias empresas do setor de energia já comentaram publicamente ter interesse em participar do leilão, como a portuguesa EDP, que tem experiência com a tecnologia no Chile, e a transmissora ISA Energia, que opera o único projeto de baterias de larga escala do Brasil, no litoral paulista.

Entre as fabricantes, a brasileira WEG ingressou há alguns anos nesse mercado nos Estados Unidos e vinha aguardando oportunidades para avançar com a tecnologia também no Brasil.