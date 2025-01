Boeing prevê prejuízo maior do que esperado com impacto de greve e encargos

(Reuters) - A Boeing disse nesta quinta-feira que espera apurar um prejuízo maior do que o esperado no quarto trimestre de 2024 quando divulgar os números na próxima semana.

A fabricante de aviões norte-americana afirmou que teve de assumir encargos na unidade de produtos de "defesa" e que sofreu perdas com a greve de funcionários da empresa nos Estados Unidos que durou sete semanas no final do ano passado.

A Boeing previu um prejuízo trimestral por ação de 5,46 dólares, em comparação com expectativa média de analistas de resultado negativo de 1,84 dólar por papel.