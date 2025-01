Ibovespa recua com pressão de Vale e Petrobras; Banco do Brasil sobe

Wall Street fechou em terreno positivo, conforme agentes financeiros começam a analisar também a temporada de balanços de empresas norte-americanas, com o S&P 500 registrando um fechamento recorde nesta quinta-feira.

No mercado de dívida, o rendimento do título de 10 anos dos Treasuries avançava a 4,6456% no final do dia, de 4,599% na véspera, enquanto as taxas dos DIs fecharam em alta firme, refletindo operações ligadas ao leilão de prefixados realizado pelo Tesouro pela manhã.

DESTAQUES

- VALE ON caiu 0,65%, exercendo maior pressão do lado negativo do Ibovespa, apesar de alta nos preços do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) fechou em alta de 0,44%, a 801,5 iuanes (110,04 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN perdeu 0,7%, acompanhando a inversão de direção dos preços do petróleo no mercado externo, que passaram a cair após falas de Trump sobre querer reduzir o custo do combustível. O barril de Brent, referência para a estatal, encerrou com queda de 0,9%, a 78,29 dólares. Em paralelo, a diretora de exploração e produção da Petrobras, Sylvia dos Anjos, informou nesta quinta que a companhia pode iniciar produção de nova plataforma em Búzios até a próxima semana. No setor, PRIO ON caiu 2,29%, PETRORECÔNCAVO ON recuou 5,05% e BRAVA ENERGIA ON desvalorizou-se 3,46%.

- BANCO DO BRASIL ON avançou 2,26%, na contramão da maioria dos bancos do Ibovespa, com analistas do BTG estimando um avanço da carteira de empréstimos do BB superior ao de seus pares em 2025, apoiado pelo agronegócio. "Embora os bancos privados devam entregar uma qualidade de ativos muito saudável no quarto trimestre, eles já estão sinalizando desaceleração mais acentuada no crescimento da carteira de empréstimos para 2025 em preparação para um cenário macro mais duro, o BB parece diferente", afirmaram em relatório da véspera.