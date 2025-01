UnitedHealth escolhe novo presidente após assassinato em NY

(Reuters) - A UnitedHealth nomeou nesta quinta-feira Tim Noel, executivo responsável pelos negócios do grupo com o programa de saúde norte-americano Medicare, para a presidência da unidade de seguro saúde da empresa, um mês após o assassinato a tiros do ex-presidente da empresa Brian Thompson.

Noel assumirá o comando da UnitedHealthcare, a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos com mais de 50 milhões de clientes, em um momento crítico.

O assassinato de Thompson em 4 de dezembro em Nova York deu início a uma ampla discussão nos EUA sobre as frustrações da população norte-americana com o sistema de saúde do país.