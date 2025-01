Davos: o que aprendemos com o Fórum Econômico Mundial em 2025

ENERGIA

Os delegados de Davos sentiram o cenário do setor de energia mudar ao seu redor enquanto digeriam uma série de anúncios de Trump.

Esses anúncios incluem a promessa de liberar o setor de energia dos EUA para aumentar a produção, acelerar o ritmo dos projetos de GNL, ameaçar a UE com tarifas se o bloco não comprar mais gás, suspender novas concessões federais de energia eólica offshore, declarar a retirada dos EUA do Acordo de Paris e pedir à Arábia Saudita e à Opep que reduzam o custo do petróleo.

Não se espera que a retirada de Washington do pacto climático altere significativamente o impulso da transição energética, que é vista mais na China e na Europa do que nos EUA, mas os executivos em Davos disseram que a Europa precisa acelerar a desregulamentação para incentivar investimentos e manter sua competitividade.

DIVERSIDADE

As medidas de Trump em relação à diversidade repercutiram nos corredores de Davos, onde a paridade de gênero, a diversidade da força de trabalho e a melhor representação das minorias são as principais metas do Fórum Econômico Mundial.