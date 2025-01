Dólar recua após comentários brandos de Trump sobre tarifas

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,24%, a 5,920 reais na venda.

As últimas sessões têm sido marcadas pelo foco dos mercados globais nas medidas e planos anunciados por Trump em seus primeiros dias no cargo, com as atenções particularmente voltadas para qualquer informação sobre a abordagem que o presidente adotará para a política comercial do país.

Após uma série de ameaças de imposição de tarifas de importação feitas durante a campanha, Trump tem amenizado o tom agressivo nesta semana, orientando as agências federais a apenas investigarem os déficits comerciais dos EUA e deixando a porta aberta para negociações com parceiros.

Em nova fala sobre o comércio, Trump afirmou em entrevista exibida pela Fox News na quinta que gostaria de fazer um acordo com a China sobre práticas comerciais justas no lugar de impor tarifas de importação sobre o gigante asiático, amenizando o tom recente de ameaças tarifárias.

No ano passado, o presidente chegou a prometer impor uma tarifa de 60% sobre todas as importações chinesas, em decorrência do que vê como práticas comerciais injustas da segunda maior economia do mundo.

"O que eu acho mais importante para o dia de hoje é que essa semana foi uma semana de enfraquecimento do dólar por conta de uma postura mais branda de Trump em relação às tarifas de importação", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.