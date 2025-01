Falta de credibilidade do governo deteriora juros e câmbio, diz economista-chefe do BTG Pactual

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A falta de credibilidade fiscal do governo Lula é a causa da deterioração de variáveis econômicas como a taxa básica Selic, os juros futuros e o câmbio, afirmou nesta sexta-feira o economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida.

Ele estima que a falta de um compromisso claro do governo com o corte de gastos fará a dívida bruta do país alcançar 84% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, último ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os dados mais recentes do Banco Central indicam que, em novembro do ano passado, a dívida bruta estava em 77,7% do PIB. A dívida bruta é um dos principais indicadores econômicos observados por agências internacionais de rating para avaliar o risco soberano dos países.