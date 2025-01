Inflação global ainda não foi completamente derrotada, diz Georgieva

(Reuters) - As autoridades monetárias globais têm feito um progresso notável ao combater à inflação sem induzir uma recessão, mas ainda há muito trabalho a ser feito, disse a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

"A cabeça do gênio está na garrafa, a maior parte do corpo do gênio está na garrafa, meio que ficando presa lá, mas as pernas ainda estão meio que penduradas", disse Georgieva ao Fórum quando perguntada se o "gênio" da inflação havia sido derrotado. "Precisamos empurrá-lo até o fim."

(Por Balazs Koranyi)