UE mira IA, biotecnologia e energia barata em impulso de competitividade global

O executivo da UE revisará as regras do bloco que regem os produtos químicos, promoverá fábricas de IA e tentará eliminar barreiras à construção de escala por startups inovadoras, diz o rascunho do documento sobre competitividade.

Também incentivará os 27 membros da UE a coordenar mais seu conjunto de políticas industriais e de apoio, inicialmente em áreas como redes de energia, infraestrutura digital, IA e fabricação de medicamentos essenciais.

IMPULSO DA FRANÇA POR MENOS BUROCRACIA

O documento da Comissão coincide com um esforço da França para cortar a burocracia no nível da União Europeia. Paris está pedindo uma "pausa massiva" nas novas regulamentações da UE e o adiamento da entrada em vigor de regras que exigem que as empresas relatem suas pegadas ambientais.

As propostas francesas, detalhadas em um documento de 20 de janeiro e visto pela Reuters, surgem em meio a uma reação mais ampla entre empresas da UE contra novas regras ambientais aprovadas nos últimos anos, que, segundo elas, estão prejudicando a competitividade em relação às rivais dos EUA.

No documento francês, a ser apresentado na terça-feira pelo Ministro da Europa Benjamin Haddad aos colegas ministros da UE, a França propôs adiar indefinidamente uma nova diretiva do bloco sobre due diligence corporativa e adiar em dois anos a diretiva de relatórios de sustentabilidade corporativa do CSRD.