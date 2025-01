COLUNA-Brasil pode escapar de ofensiva comercial de Trump, mas sofrer efeitos colaterais

O Brasil não tem superávit comercial com os EUA desde 2007. Entretanto, com sua economia e seus mercados em um momento delicado, o país não pode ser complacente.

As condições financeiras são as mais rigorosas desde 2016, de acordo com o Goldman Sachs, os rendimentos reais dos títulos acima de 10% são os mais altos em mais de 15 anos, e o real nunca esteve tão fraca.

O Banco Central tem procurado sustentar o real, elevando a taxa Selic em 1 ponto percentual no mês passado e prometendo mais 2 pontos no futuro. O saldo fiscal primário do Brasil é saudável, mas o aumento da carga de juros é um peso para as contas públicas.

O BC também interveio fortemente no mercado de câmbio para apoiar o real, vendendo um total de 32,6 bilhões de dólares em dezembro, considerando operações de linha e operações de venda de moeda sem compromisso de recompra.

CASO ESPECIAL

O retorno de Trump à Casa Branca colocará mais lenha na fogueira?