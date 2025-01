Futuros do Nasdaq despencam com perdas em tecnologia em meio a impulso de IA da China

"É quase certo que isso colocará o gato entre os pombos, à medida que os investidores se esforçam para avaliar os possíveis danos que isso pode causar em um setor em expansão que impulsionou grande parte do ganho observado nos principais índices nos últimos dois anos."

Nesta segunda-feira, o AI Assistant, da DeepSeek, ultrapassou o rival ChatGPT e se tornou o aplicativo gratuito mais bem avaliado disponível na App Store, da Apple, nos Estados Unidos.

A Nvidia caía 6,9% nas negociações de pré-abertura, enquanto os fabricantes de chips AMD e Micron Technology recuavam 3,7% e 6,4%, respectivamente.

A Microsoft e a Meta caíam 3,3% cada. Ambas divulgarão seus resultados trimestrais nesta semana, junto da Apple e Tesla.

A Alphabet, controladora do Google, perdia 3,2%, e a Apple tinha baixa de 1,4%.

O futuro do S&P 500 caía 2,57%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 4,57%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,81%.