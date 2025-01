JBS entra no segmento de ovos com compra de 50% da Mantiqueira Alimentos

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS anunciou nesta segunda-feira o ingresso no segmento de ovos com um investimento para ter 50% de direito a voto da Mantiqueira Alimentos, em negócio que avalia toda a empresa em 1,9 bilhão de reais.

Com o investimento, a JBS terá o controle compartilhado da Mantiqueira com o sócio fundador, Leandro Pinto.

A Mantiqueira Alimentos possui mais de 3 mil funcionários, capacidade estática de 17,5 milhões de aves em postura e recria, 4 bilhões de ovos produzidos por ano e foco em produção de ovos de galinhas livres desde 2020, de acordo com a JBS. Com instalações produtivas em seis Estados, a empresa também exporta para América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio.