Ações de tecnologia elevam STOXX 600 da Europa a máxima recorde, com Fed no foco

A ASML saltou 5,6% depois que a empresa holandesa relatou um resultado melhor do que o esperado no quarto trimestre.

Os lucros da fabricante de equipamentos de chips também tranquilizaram os investidores quanto ao fato de que as perspectivas de chips de IA ainda são saudáveis, conforme eles se recuperavam de uma liquidação nesta semana provocada pelo lançamento do modelo DeepSeek da China, que usa menos poder de computação do que os dos rivais.

Outras ações de semicondutores, como STMicroelectronics, BE Semiconductor e ASM International, ganhavam entre 0,8% e 3,1%.

O foco agora está na decisão de política monetária do Fed, às 16h (horário de Brasília). O banco central dos EUA deve manter a taxas de juros e os investidores estarão atentos aos comentários do chair Jerome Powell sobre as perspectivas dos juros para este ano.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,28%, a 8.557,81 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,97%, a 21.637,53 pontos.