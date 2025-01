Czar de desregulação da Argentina diz que cortes de gastos serão mais profundos em 2025

"Nosso objetivo é o equilíbrio fiscal, inegociável, executado por meio de uma redução nos gastos", disse ele em seu escritório em Buenos Aires, citando a "motosserra" do presidente argentino, Javier Milei, - que ele literalmente empunhou para ilustrar seus cortes no Estado durante sua campanha.

"Em 2025, temos de continuar com a motosserra... porque queremos tirar o Estado do caminho", disse ele. "Estamos entrando agora no que chamamos de motosserra profunda, ou motosserra 2.0."

Os comentários serão bem recebidos por investidores na Argentina, que vêm aproveitando uma onda de otimismo no mercado desde que Milei assumiu o cargo no final de 2023, dando início a uma dura política de austeridade e corte de custos para reverter um profundo déficit fiscal.

O país registrou um superávit orçamentário pela primeira vez em 14 anos no primeiro ano completo de Milei no comando, enquanto os títulos e as ações dispararam à medida que seu governo implementava políticas favoráveis aos negócios e reconstruía reservas esgotadas.

Sturzenegger disse que o impulso da desregulação terá como alvo os setores em que os preços locais são artificialmente altos devido à falta de concorrência. O governo reduziu nesta semana os impostos sobre a importação de automóveis e procurará reduzir a regulação para carros elétricos e estações de recarga ainda nesta semana, acrescentou.

"Estamos desmantelando totalmente essa regulação", disse ele.