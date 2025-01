Peru planeja venda de títulos para financiar déficit fiscal, diz ministro

"Planejamos fazer isso em duas ou três intervenções no mercado externo", disse Arista à Reuters em uma entrevista na noite de terça-feira, acrescentando que o governo vai esperar que a turbulência política internacional acalme primeiro.

"Obviamente, os gastos fiscais não podem ser cortados repentinamente este ano, tem que ser um corte progressivo", disse ele. A projeção oficial é de um déficit de 2,2% em 2025.

Arista disse que a economia do Peru, que vem se recuperando desde uma recessão em 2023, provavelmente cresceu 3,3% no ano passado, um pouco acima das previsões de 3,2%, com uma expansão de 5% em dezembro. Os números oficiais de crescimento para 2024 ainda não foram publicados.

"O Peru deve, pode e precisa crescer muito mais", disse ele, fazendo uma projeção "conservadora" de crescimento acima de 3% em 2025. "Para resolver rapidamente todos os nossos problemas sociais e proporcionar bem-estar à população, precisamos crescer a taxas acima de 5%."

O ministro, que se reuniu com empresas de mineração, incluindo Glencore, Anglo American e Newmont, em Davos na semana passada, disse que o setor foi impulsionado pela estabilidade econômica do Peru, mas que há preocupações sobre o excesso de regulamentação.

Ele disse que a Newmont havia se comprometido a obter o apoio da comunidade local para seu projeto de cobre e ouro Yanacocha Sulfuros, no valor de 2 bilhões de dólares, no norte do Peru.