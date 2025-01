Petróleo cai com alta de estoques nos EUA; tarifas de Trump permanecem em foco

Os estoques de petróleo nos EUA aumentaram em 3,46 milhões de barris na semana passada, com a queda no consumo das refinarias pela terceira semana consecutiva, mostraram dados da Administração de Informações sobre Energia.

Os analistas consultados pela Reuters esperavam um aumento de 3,19 milhões de barris. [EIA/S]

Na terça-feira, a Casa Branca reafirmou o plano do presidente Donald Trump de impor tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México a partir de 1º de fevereiro. O comércio de petróleo no curto prazo deve permanecer instável, à medida que os investidores digerem as ameaças tarifárias, as sanções sobre os fluxos de energia da Rússia e as preocupações com o crescimento econômico nas principais nações consumidoras, escreveu Giovanni Staunovo, analista do UBS, a clientes nesta quarta-feira.

"Considerando as muitas incertezas existentes, achamos que ainda se justifica uma abordagem prudente", escreveu Staunovo. "Embora esperemos que os preços permaneçam sustentados nos níveis atuais, é provável que o fluxo de notícias relacionadas a Trump gere volatilidade no curto prazo."

O Federal Reserve dos EUA manteve as taxas de juros estáveis nesta quarta-feira. O Fed deu poucas informações sobre quando planeja reduzir os custos de empréstimos, o que poderia impulsionar a atividade econômica e a demanda por petróleo.

Os comerciantes também estão de olho na reunião ministerial da Opep+ marcada para 3 de fevereiro, com o plano do grupo de aumentar a oferta a partir de abril em foco.