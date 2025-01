Taxas dos DIs sobem com tom duro do Fed sobre inflação nos EUA

No fim da tarde, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para julho de 2025 – um dos mais líquidos no curtíssimo prazo – estava em 14,17%, ante o ajuste de 14,14% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 15,185%, ante o ajuste de 15,133%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 15,08%, ante 15,013% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 15%, ante 14,947%.

A chamada “superquarta” tinha na agenda a decisão sobre juros do Fed, às 16h, acompanhada por entrevista coletiva do chair da instituição, Jerome Powell, além do anúncio do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil, após as 18h30.

Com as decisões largamente precificadas nos ativos -- que projetavam manutenção dos juros nos EUA e alta de 100 pontos-base no Brasil --, investidores pouco se movimentaram durante a maior parte do dia. Internamente, as taxas dos DIs exibiram leves altas durante a tarde, até a decisão do Fed.

Às 16h00 o Fed anunciou a manutenção de sua taxa básica na faixa de 4,25% a 4,50%, como era largamente esperado, e deu poucas informações sobre quando novas reduções nos juros poderão ocorrer.

A instituição retirou do comunicado de política monetária o trecho que dizia que a inflação "progrediu" em direção à meta de inflação de 2%, destacando apenas que o ritmo de aumento dos preços "continua elevado".