Aumento das importações deve ter reduzido crescimento econômico dos EUA no 4º trimestre

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - O crescimento econômico dos Estados Unidos provavelmente desacelerou no quarto trimestre, uma vez que as importações aumentaram e uma greve na Boeing prejudicou os gastos com aeronaves, embora a forte demanda doméstica deva manter o Federal Reserve em uma trajetória de corte da taxa de juros este ano.

O relatório sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do Departamento de Comércio será divulgado nesta quinta-feira e também deve mostrar que os gastos do consumidor mantiveram um ritmo robusto de crescimento no último trimestre. Os gastos dos consumidores estão sendo sustentados por um mercado de trabalho resiliente, que está produzindo sólidos ganhos salariais.