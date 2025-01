Ibovespa avança com visão de que BC pode encerrar mais cedo ciclo de alta da Selic

No comunicado que acompanhou a decisão, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC optou por dar maior ênfase ao risco de desaceleração da economia, e assim não descarta que a extensão do ciclo pode ser menor do que estimado, de acordo com a avaliação de economistas da Genial Investimentos.

"Acreditamos que o BC avalia que a política monetária se encontra em um patamar demasiadamente contracionista, de modo que, já nos encontramos próximos do fim do ciclo de alta de juros", afirmou a equipe da Genial, que ainda vê a Selic terminal na atual rodada de aumentos em 15%.

O patamar dos juros no Brasil tem sido um dos componentes desfavoráveis para a bolsa brasileira, com as ações disputando espaço com investimentos em renda fixa a taxas elevadas, além de receios sobre reflexo na economia e nos resultados corporativos, bem como no endividamento das empresas.

Economistas do Itaú Unibanco consideraram o comunicado do Copom com viés "um pouco mais brando" e, enquanto estimam um aumento de 1 ponto percentual na próxima reunião em março e uma taxa terminal de 15,75% ao ano, avaliam que os riscos indicam que o BC pode encerrar o ciclo antes disso.

No exterior, a queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos era mais um fator positivo para as negociações na B3, enquanto os futuros acionário norte-americano mostravam desempenho misto com balanços e sinalizações de "megacaps" no radar, entre elas Meta e Tesla.

DESTAQUES