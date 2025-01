S&P 500 e Dow Jones sobem com ganhos de Meta e Tesla

A Tesla ganhava 0,5% depois de dizer que está no caminho certo para lançar novos modelos de veículos elétricos mais baratos no primeiro semestre de 2025.

A empresa também disse que começará a testar um serviço de carro autônomo pago em junho, ofuscando os resultados trimestrais que ficaram aquém das expectativas.

"Tivemos uma série de resultados ontem que mostraram que as grandes ambições ainda são recompensadas", disse Frédérique Carrier, chefe de estratégia de investimentos da RBC Wealth Management.

"Vimos isso com a diferença de desempenho entre a Tesla e a Meta, ambas com grandes ambições, em comparação com a reação do mercado aos resultados da Microsoft."

O Dow Jones subia 0,13%, a 44.771,24 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,13%, a 6.046,95 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,21%, a 19.591,14 pontos.

Dez dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em alta, com os serviços de comunicação liderando os ganhos com um aumento de 2,1%, impulsionados pela Meta. As ações de tecnologia caíam 0,5%.