Dólar cai pela 10ª sessão consecutiva com foco em Ptax e tarifas dos EUA

Na semana a divisa acumulou queda de 1,40% e, em janeiro, baixa de 5,56%.

Às 17h05 na B3 o dólar para março -- que se tornou o mais líquido na sessão desta sexta-feira -- cedia 0,57%, aos 5,8705 reais.

A moeda norte-americana começou o dia em alta firme, em meio aos temores globais de que o governo de Donald Trump possa impor tarifas de importação ao México e ao Canadá, como vem prometendo.

A disputa no mercado pela formação da Ptax também trazia volatilidade aos negócios, com investidores comprados tentando impulsionar as cotações após os recuos recentes.

Calculada pelo BC com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

Neste cenário, o dólar à vista marcou a máxima de 5,9030 reais (+0,85%) às 9h08, pouco depois da abertura, mas rapidamente perdeu força e atingiu a mínima de 5,8014 reais (-0,88%) às 10h07 -- horário dentro de uma das janelas de coleta de cotações pelo BC para cálculo da Ptax.