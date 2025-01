Nikkei tem leve alta com ganhos em ações de tecnologia

TÓQUIO (Reuters) - O índice japonês Nikkei fechou em leve alta nesta sexta-feira, com as ações de tecnologia acompanhando os ganhos de Wall Street na véspera, enquanto um iene mais forte pesou sobre o sentimento do mercado e as preocupações com as tarifas de importação dos Estados Unidos persistiram.

O Nikkei subiu 0,15%, para 39.572,49 pontos, registrando sua terceira sessão consecutiva de ganhos. No entanto, o índice caiu 1% na semana, em sua quarta queda semanal em cinco semanas.

A Tokyo Electron, fabricante de equipamentos para fabricação de chips, subiu 3,33%, fornecendo o maior impulso ao Nikkei.