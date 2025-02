Ibovespa encerra fevereiro abaixo dos 123 mil pontos

- VALE ON recuou 2,04%, contaminada pelo declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian fechou em queda de 0,74%, para 799,5 iuanes (US$109,72) a tonelada. Investidores também continuam temerosos sobre os potenciais reflexos da política de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

- PETROBRAS PN fechou negociada em baixa de 1,86%, com agentes financeiros ainda digerindo os números divulgados pela companhia nessa semana, incluindo resultado trimestral, desembolsos com investimentos em 2024 e dividendos. No exterior, o barril de petróleo do tipo Brent, usado como referência pela estatal, fechou em queda, também pesando nos negócios. PETROBRAS ON, por sua vez, terminou com decréscimo de 0,48%.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em queda de 2,44%, com os bancos também afetados pelo viés mais vendedor no pregão, com BANCO DO BRASIL ON perdendo 2,32%, BRADESCO PN caindo 2,01% e SANTANDER BRASIL UNIT cedendo 4,11%.

- LOCALIZA ON fechou em alta de 1,81%, após a empresa de aluguel de carros e gestão de frotas publicar na noite da véspera que teve lucro líquido consolidado de R$837 milhões no quarto trimestre, alta de 18,7% ante o mesmo período de 2023. O grupo também anunciou manutenção da previsão de depreciação bruta anualizada para o primeiro trimestre de R$6.300 a R$7.300 por carro para a divisão de aluguel de R$6.800 a R$7.800 para gestão de frotas. O conselho de administração ainda aprovou R$1,68 bilhão em juros sobre capital próprio.

- MARFRIG ON desabou 10,15%, após três altas seguidas, sendo que apenas na véspera fechou com um salto de 8,90%. A companhia divulgou na quarta-feira à noite balanço e anunciou programa de recompra de ações. Na véspera, após o fechamento, comunicou que acionistas controladores -- MMS Participações Ltda, Marcos Antônio Molina dos Santos e Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos -- aumentaram a participação para 72,07% das ações da companhia.

- BRASKEM PNA cedeu 7,11%, ampliando a sequência de quedas para nove pregões. Na madrugada de quinta-feira, a petroquímica divulgou prejuízo de US$967 milhões no quarto trimestre, três vezes acima do resultado negativo apurado no mesmo período de 2023. Em entrevista a jornalistas na véspera, o presidente da empresa disse que não vê uma recuperação desse ciclo de baixa da indústria petroquímica global nos próximos cinco anos e que por isso a empresa começou a se movimentar para enfrentar tal cenário.