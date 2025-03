Cogna tem 1º lucro anual em 5 anos e mira dividendos

O executivo afirmou estar otimista para 2025 e adiantou que as captações de estudantes neste começo de ano sinalizam que o primeiro trimestre de 2025 deve ter uma resultado melhor do que a campanha do mesmo período de 2024, quando essa linha do balanço teve crescimento de 14,7% ano a ano.

Questionado sobre o potencial efeito do cenário macroeconômico mais desafiador no Brasil, ele falou que a empresa não tem no orçamento expectativa de desaceleração do crescimento, destacando o aumento de procura por cursos mais caros e adimplência controlada, com viés positivo.

"E mesmo que uma coisa ou outra ao longo do segundo semestre possa ter algum arrefecimento, temos mecanismos...para continuar ganhando eficiência", acrescentou.

TRIMESTRE FORTE

Apenas no quarto trimestre do ano passado, a empresa apurou um lucro líquido de R$925,8 milhões, revertendo o prejuízo de R$397 milhões um ano antes, e o Ebitda alcançou R$1 bilhão, um salto de 87,7% em relação aos mesmos meses do ano anterior, com a margem passando de 28% para 46,4%.

Em termos ajustados, o lucro somou R$985 milhões, ante prejuízo de R$374 milhões no mesmo período de 2023, enquanto o Ebitda recorrente subiu 47%, para R$812 milhões, com a margem nessa métrica passando de 28,9% para 37,6%.