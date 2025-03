Dólar tem leve alta com temores de guerra comercial em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,01%, a R$5,832 na venda.

Nesta sessão, as atenções dos mercados globais estão voltadas para as crescentes tensões comerciais ao redor do globo, depois que as tarifas de 25% prometidas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre importações de aço e alumínio entraram em vigor durante a madrugada.

As taxas implementadas por Trump, universais e anunciadas no mês passado, atingem uma série de países que não haviam sido alvos das medidas comerciais do novo governo, como a União Europeia e o Brasil, além de outros parceiros que já vêm sofrendo ameaças tarifárias dos EUA, como México e Canadá.

Sem a possibilidade de acordos no horizonte, os países atingidos pelas tarifas já começavam a anunciar medidas de retaliação.

A Comissão Europeia disse que imporá tarifas retaliatórias sobre 26 bilhões de euros em produtos norte-americanos a partir do próximo mês, enquanto o Canadá indicou que implementará 29,8 bilhões de dólares canadenses em taxas retaliatórias contra o vizinho.

As notícias aumentavam as preocupações pelo início de uma guerra comercial ampla, o que, segundo analistas, pode distorcer cadeias de suprimentos no mundo todo, aumentando os preços de mercadorias e provocando uma recessão econômica.