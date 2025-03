Secretário de Comércio dos EUA diz que nada impedirá tarifas sobre metais e que acrescentará proteções para cobre

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse que nada impedirá as tarifas de 25% do presidente Donald Trump sobre o aço e o alumínio até que a produção doméstica seja fortalecida, e que Trump acrescentará o cobre às suas proteções comerciais.

Lutnick também disse à CNBC que uma reunião que ele planeja realizar com o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, buscará "baixar a temperatura" entre os EUA e o Canadá, mas ele esperará que Mark Carney seja totalmente empossado como primeiro-ministro canadense para negociar sobre o comércio em nível nacional.

"Portanto, acho que é apenas para nivelar as coisas, ter certeza de que nos conhecemos, e então vamos negociar com todo o Canadá", disse Lutnick sobre a reunião com Ford.